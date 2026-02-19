Невышедший складной смартфон Honor Magic V6 заметили у олимпийской чемпионки

Сюй Мэнтао — известная спортсменка и олимпийская чемпионка. На её счету 27 побед на этапах Кубка мира и золото Олимпиады. После последней победы её с неизвестным складным смартфоном, который, по данным СМИ, является именно Honor Magic V6.

Это не первый раз, когда Сюй Мэнтао сотрудничает с Honor. В 2022 году она уже представляла складные модели серии Magic Vs.

Официальная презентация Honor Magic V6 ожидается в ближайшие недели.