Независимое тестирование камер в смартфонах показало, что рейтинг DxOMark не врёт

Для тестирования PhoneArena взял Galaxy S10+, Pixel 3, LG G8, iPhone XS Max, Huawei P30 Pro и OnePlus 6T. Это всё флагманские и актуальные смартфоны, позиционирующие себя как аппараты с качественными камерами.
Тестировали фронталки. Ниже мы прикладываем фотографии, которые опубликовал ресурс, и вы можете сравнить всё сами.
Победителем стал Pixel 3, второе место занял Galaxy S10+, а третье — Huawei P30 Pro. Интересно, что результаты почти не отличаются от рейтинга DxOMark. Первые четыре места совпали с той лишь разницей, что лидером оказался флагман от Samsung, .