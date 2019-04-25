Независимое тестирование камер в смартфонах показало, что рейтинг DxOMark не врёт

Для тестирования PhoneArena взял Galaxy S10+, Pixel 3, LG G8, iPhone XS Max, Huawei P30 Pro и OnePlus 6T. Это всё флагманские и актуальные смартфоны, позиционирующие себя как аппараты с качественными камерами.

Тестировали фронталки. Ниже мы прикладываем фотографии, которые опубликовал ресурс, и вы можете сравнить всё сами.