Независимые тесты показали: новый процессор iPhone быстрее, чем обещала Apple

Эксперты оценили процессор, проведя независимые тесты. Они увидели, что A15 на 62% быстрее конкурентов. Чипсет использует две новые микроархитектуры CPU: для двух производительных ядер и для четырёх энергоэффективных ядер. Объём системного кэша у A15 достигает 32 МБ — в два раза больше, чем у A14.

Кроме того, наблюдается прирост кэш-памяти второго уровня — с 8 МБ до 12 МБ. Эксперты называют её «огромной». По этому показателю A15 обходит Snapdragon 888.

В целом, Apple удалось снизить энергопотребление при одновременном повышении производительности, что означает повышение энергоэффективности на 17% при пиковой производительности по сравнению с A14.

Эксперты, впрочем, поругали то, как устроен теплоотведение в iPhone. Но признали, что новые смартфоны Apple всё ещё лучше в играх и быстрее, чем конкуренты.