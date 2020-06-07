Независимый разработчик создал смартфон с «экстремальным» дизайном и топовыми характеристиками

Разработчики планировали собрать $30 тысяч, но пользователям так понравилось устройство, что сейчас на счету имеется около $230 тысяч. Сам смартфон предлагают за $500 в базовой версии. Это довольно недорого для таких характеристик.

Итак Brandeis Prometheus работает на флагманском процессоре Snapdragon 865, имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Оснащён основной камерой с двумя датчиками изображения на 108 и 48 Мп. «Фронталка» тут 40-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 65 Вт и беспроводная на 40 Вт. Смартфон работает под управлением чистой Android 10.

Что же касается «экстремальной» по заверению разработчиков внешности, то она действительно выглядит необычно. Корпус у смартфона семиугольный. Камеры расположены в восьмиугольном кольце вспышки.