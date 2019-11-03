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NFC в новом навороченном Xiaomi сможет открывать двери
И оплачивать покупки, конечно
На следующей неделе Xiaomi покажет новый смартфон CC9 Pro. Он уже успел заинтересовать многих возможностями камеры (108-мегапиксельной, к слову). Теперь тизеры компании раскрыли новые любопытные особенности аппарата.
Судя по очередному рекламному постеру, Xiaomi CC9 Pro получит первый в мире «ультратонкий подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев».
Другой тизер гласит о том, что смартфон будет оснащён многорежимным NFC-модулем. Это значит, что устройство можно будет использовать для бесконтактной оплаты покупок, проезда, также для открывания различных дверей.
Будет ли доступна эта функция в России, пока сказать сложно. Будем ждать релиза смартфона, который, кстати, состоится уже 5 ноября, что намного раньше, чем ожидалось до этого.