NFC в новом навороченном Xiaomi сможет открывать двери

Судя по очередному рекламному постеру, Xiaomi CC9 Pro получит первый в мире «ультратонкий подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев».

Другой тизер гласит о том, что смартфон будет оснащён многорежимным NFC-модулем. Это значит, что устройство можно будет использовать для бесконтактной оплаты покупок, проезда, также для открывания различных дверей.

Будет ли доступна эта функция в России, пока сказать сложно. Будем ждать релиза смартфона, который, кстати, состоится уже 5 ноября, что намного раньше, чем ожидалось до этого.