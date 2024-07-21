Ни рыба, ни мясо: Samsung запатентовала необычный дизайн складного смартфона

Объединение Z Fold и Z Flip

Samsung, один из пионеров складных смартфонов, не останавливается на достигнутом. Недавно опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) патентная заявка свидетельствует о том, что Samsung исследует уникальный складной дизайн, сочетающий в себе элементы существующих своих складных смартфонов, пишут СМИ.