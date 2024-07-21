Ни рыба, ни мясо: Samsung запатентовала необычный дизайн складного смартфона

Опубликовано 21 июля 2024, 12:33
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Ни рыба, ни мясо: Samsung запатентовала необычный дизайн складного смартфонаОбъединение Z Fold и Z Flip
Samsung, один из пионеров складных смартфонов, не останавливается на достигнутом. Недавно опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) патентная заявка свидетельствует о том, что Samsung исследует уникальный складной дизайн, сочетающий в себе элементы существующих своих складных смартфонов, пишут СМИ.
Эскизы патента изображают телефон с поворотным механизмом, позволяющим основному дисплею поворачиваться на 180 градусов, открывая под ним вторичный дисплей. В дизайне Samsung есть ещё одна «изюминка»: основной дисплей также имеет шарнир, позволяющий телефону складываться пополам.
Патент также содержит сведения о модуле камеры в правом верхнем углу, порте для зарядки, микрофоне и динамиках в нижней части. Теоретически такая конструкция позволяет использовать три складных устройства в одном, пишут СМИ.