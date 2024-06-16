Samsung, несмотря на снижение поставок на 14%, остается заметным игроком с долей рынка 21%, в то время как Xiaomi продемонстрировала рост на 115%, но заняв «лишь» 11% рынка. Заметное присутствие также демонстрируют Realme и Oppo с долями рынка 4% и 3% соответственно.

С учетом прогнозируемого 13-процентного роста в сегменте ультранизкого ценового сегмента и предстоящего развертывания сетей 5G, рынок готов к дальнейшему расширению, отмечают эксперты. Бренды, по их словам, должны внедрять инновации и удовлетворять желания африканских потребителей, чтобы оставаться конкурентоспособными на этом рынке.