Опубликовано 16 июня 2024, 19:30
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Ни Samsung, ни Xiaomi: в Африке свой «король» рынка смартфонов — TecnoИ другие смартфоны Transsion
Африканский рынок смартфонов переживает значительный рост, а компания Transsion сохраняет свое доминирующее положение. По данным Canalys, в первом квартале 2024 года в Африке было поставлено 18,2 млн смартфонов, что на 24% больше, чем в прошлом году. Transsion лидировала на рынке с долей 52%, поставив 9,5 млн устройств, благодаря своей ориентации на доступные модели под брендами Tecno, Infinix и Itel.
Samsung, несмотря на снижение поставок на 14%, остается заметным игроком с долей рынка 21%, в то время как Xiaomi продемонстрировала рост на 115%, но заняв «лишь» 11% рынка. Заметное присутствие также демонстрируют Realme и Oppo с долями рынка 4% и 3% соответственно.
С учетом прогнозируемого 13-процентного роста в сегменте ультранизкого ценового сегмента и предстоящего развертывания сетей 5G, рынок готов к дальнейшему расширению, отмечают эксперты. Бренды, по их словам, должны внедрять инновации и удовлетворять желания африканских потребителей, чтобы оставаться конкурентоспособными на этом рынке.