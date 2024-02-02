Ничего нового? Сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra с S23 Ultra

Есть ли смысл менять Samsung Galaxy S23 Ultra на новый S24 Ultra ради камер? На этот вопрос ответил эксперт «ЧЕСТНОГО БЛОГА» на YouTube.

Фронтальные камеры у обоих смартфонов умеют записывать видео в 4К 60 к/с со стабилизацией. Но чуть получше динамический диапазон всё-таки у S24 Ultra.

На основную камеру в 4К 60 к/с видео получается довольно близким по качеству на обоих флагманах. Только S24 Ultra делает снег беловатым, а S23 Ultra — сероватым. Вечером и ночью разницы в съёмке видео на основную камеру нет практически никакой, а вот сверхширик на S24 Ultra заметно слабее, чем на S23 Ultra.