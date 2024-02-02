Ничего нового? Сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra с S23 Ultra

Ничего нового? Сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra с S23 UltraСмартфоны протестировали в разных сценариях
Есть ли смысл менять Samsung Galaxy S23 Ultra на новый S24 Ultra ради камер? На этот вопрос ответил эксперт «ЧЕСТНОГО БЛОГА» на YouTube.
Фронтальные камеры у обоих смартфонов умеют записывать видео в 4К 60 к/с со стабилизацией. Но чуть получше динамический диапазон всё-таки у S24 Ultra.
На основную камеру в 4К 60 к/с видео получается довольно близким по качеству на обоих флагманах. Только S24 Ultra делает снег беловатым, а S23 Ultra — сероватым. Вечером и ночью разницы в съёмке видео на основную камеру нет практически никакой, а вот сверхширик на S24 Ultra заметно слабее, чем на S23 Ultra.
Что касается фотографий, то разница между смартфонами если и присутствует, то не такая уж большая. Например, при использовании 10-кратного зума днём её вообще вы не заметите, а вот ночью она видна.
Портреты на S24 Ultra получаются более детализированными, чем на S23 Ultra. Но это можно рассмотреть, только если приблизить лицо.
В некоторых случаях при ярком освещении в помещении Galaxy S24 Ultra плохо справляется с обработкой света в отличие от S23 Ultra.
Вывод
Прогресс у Samsung Galaxy S24 Ultra по сравнению с Galaxy S23 Ultra, конечно же, есть. К примеру, при 10-кратном увеличении улучшилось качество изображения, портреты тоже стали более качественными. Но главный минус камеры у новинки — это съёмка видео на ширик.