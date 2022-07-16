Ничего нового: Xiaomi перевыпустит под именем Poco смартфон Redmi Note 10S

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Ничего нового: Xiaomi перевыпустит под именем Poco смартфон Redmi Note 10SЭто будет продолжаться вечно
Redmi и Poco очень любят проводить ребрендинги смартфонов, и, кажется, не готовы остановиться в ближайшее время. Сейчас Poco намеревается выпустить под своим именем модель Redmi Note 10S, выпущенную ещё в 2021 году.
Конечно, кажется, что немного поздно проводить ребрендинг телефона более чем через год после его выпуска, но это именно то, что показывают документы FCC. Poco запросила сертификацию FCC на основе предыдущей, выпущенной для Redmi Note 10S. Эти два смартфона почти идентичны, за исключением некоторых незначительных различий.
В частности, на запуске Redmi Note 10S работал под управлением MIUI 12, а будущая модель Poco будет выпущена с MIUI 13 на борту. Будут различаться также версии памяти. Скорее всего, смартфон будет частью семейств устройств Poco C или M.