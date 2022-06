"Никаких секретов": прозрачный Nothing Phone (1) показали во всех цветах

Во всех двух

Бренд Nothing, подаривший нам Nothing Ear (1), обещает нечто необычное в своем будущем смартфоне. Однако все изображения, которые были известны до этого, показывали нам белую расцветку устройства. Теперь мы можем увидеть весь диапазон цветов предстоящего Nothing Phone (1).