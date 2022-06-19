"Никаких секретов": прозрачный Nothing Phone (1) показали во всех цветах

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"Никаких секретов": прозрачный Nothing Phone (1) показали во всех цветахВо всех двух
Бренд Nothing, подаривший нам Nothing Ear (1), обещает нечто необычное в своем будущем смартфоне. Однако все изображения, которые были известны до этого, показывали нам белую расцветку устройства. Теперь мы можем увидеть весь диапазон цветов предстоящего Nothing Phone (1).
Про телефон известно не так много: Nothing Phone (1) появится летом 2022 года, при этом официальный анонс состоится 12 июля, у смартфона будет прозрачный дизайн, благодаря чему уже видео катушку беспроводной зарядки на задней панели, Nothing Phone (1) будет работать на чипе Qualcomm, хотя пока нет информации, на каком именно, Nothing OS обещает быть быстрой и плавной и “учиться на основе ваших действий”, смартфон предложит 3 года обновлений программного обеспечения и 4 года обновлений безопасности.