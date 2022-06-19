"Никаких секретов": прозрачный Nothing Phone (1) показали во всех цветах

Про телефон известно не так много: Nothing Phone (1) появится летом 2022 года, при этом официальный анонс состоится 12 июля, у смартфона будет прозрачный дизайн, благодаря чему уже видео катушку беспроводной зарядки на задней панели, Nothing Phone (1) будет работать на чипе Qualcomm, хотя пока нет информации, на каком именно, Nothing OS обещает быть быстрой и плавной и “учиться на основе ваших действий”, смартфон предложит 3 года обновлений программного обеспечения и 4 года обновлений безопасности.