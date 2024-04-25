Никаких Xiaomi и Realme: названы самые продаваемые смартфоны в Китае

Apple, столкнувшись с более жесткой конкуренцией со стороны возрождающихся игроков на рынке Android, сократила поставки на 6,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Новый год по лунному календарю, который традиционно является временем повышенных расходов, мало способствовал укреплению позиций Apple. Устройства нижнего и среднего ценового диапазона, особенно те, которые могут похвастаться функциями искусственного интеллекта и складными дисплеями, получили всплеск популярности среди китайских потребителей.