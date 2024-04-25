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Телефоны
Опубликовано 25 апреля 2024, 18:31
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Никаких Xiaomi и Realme: названы самые продаваемые смартфоны в Китае

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Согласно последним данным IDC, китайский рынок смартфонов находится на подъеме, опровергая ожидания: в первом квартале 2024 года он вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. И в топе не Xiaomi и Realme.
Никаких Xiaomi и Realme: названы самые продаваемые смартфоны в Китае
© Ferra

Этот рост в первую очередь обусловлен возрождением отечественных гигантов Honor и Huawei. Honor, с его обширным портфелем продуктов, включая популярную серию Magic 6 с поддержкой искусственного интеллекта, занял первое место. В то же время Huawei, несмотря на продолжающиеся ограничения поставок, удалось сравняться с Honor. Сильные результаты обеих компаний также способствовали росту рынка Android в стране на 9,3% по сравнению с прошлым годом.

Никаких Xiaomi и Realme: названы самые продаваемые смартфоны в Китае

© IDC

Apple, столкнувшись с более жесткой конкуренцией со стороны возрождающихся игроков на рынке Android, сократила поставки на 6,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Новый год по лунному календарю, который традиционно является временем повышенных расходов, мало способствовал укреплению позиций Apple. Устройства нижнего и среднего ценового диапазона, особенно те, которые могут похвастаться функциями искусственного интеллекта и складными дисплеями, получили всплеск популярности среди китайских потребителей.

Источник:IDC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#анализ
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#смартфон