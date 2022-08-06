Никакого дешёвого Nothing Phone (1) не будет. Основатель компании опроверг слухи

Сегодня в 16:52
1 мин.
Никакого дешёвого Nothing Phone (1) не будет. Основатель компании опроверг слухиНо это даже не разочаровывает
Основатель Nothing и OnePlus Карл Пей заявил, что никакой бюджетной версии Nothing Phone (1) не выйдет. Ранее сообщалось, что компания готовит к релизу телефон, у которого будет меньше аккумулятор, не будет беспроводной быстрой зарядки и прозрачной крышки.
Прозрачная задняя панель со светодиодами является основной фишкой Nothing Phone (1). Возможно, многие захотели купить его именно из-за необычного дизайна. Потому казалось странным, что компания может выпустить версию без ключевой особенности.
Карл Пей решительно заявил, что такие публикации являются фейковыми. В планах у Nothing ничего подобного нет.