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Никакого дешёвого Nothing Phone (1) не будет. Основатель компании опроверг слухи

Но это даже не разочаровывает
Основатель Nothing и OnePlus Карл Пей заявил, что никакой бюджетной версии Nothing Phone (1) не выйдет. Ранее сообщалось, что компания готовит к релизу телефон, у которого будет меньше аккумулятор, не будет беспроводной быстрой зарядки и прозрачной крышки.
Никакого дешёвого Nothing Phone (1) не будет. Основатель компании опроверг слухи

Прозрачная задняя панель со светодиодами является основной фишкой Nothing Phone (1). Возможно, многие захотели купить его именно из-за необычного дизайна. Потому казалось странным, что компания может выпустить версию без ключевой особенности.

Карл Пей решительно заявил, что такие публикации являются фейковыми. В планах у Nothing ничего подобного нет.

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