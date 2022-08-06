Никакого дешёвого Nothing Phone (1) не будет. Основатель компании опроверг слухи

Прозрачная задняя панель со светодиодами является основной фишкой Nothing Phone (1). Возможно, многие захотели купить его именно из-за необычного дизайна. Потому казалось странным, что компания может выпустить версию без ключевой особенности.

Карл Пей решительно заявил, что такие публикации являются фейковыми. В планах у Nothing ничего подобного нет.