Никакой Азии: через пару лет Apple перейдёт на процессоры из США

Чипы Apple, которыми оснащаются MacBook, и процессоры серии A для iPhone, в основном производятся тайваньской TSMC. Большинство ее заводов расположены на Тайване, хотя в настоящее время в Аризоне строится новый завод, который, вероятно, начнет производить чипы в 2024 году.

Скорее всего именно на этом заводе Apple планирует покупать чипы. Однако это не единственная компания, строящая там предприятие – Intel также планирует построить дополнительную фабрику в Аризоне, которая должна открыться в 2024 году. Но вряд ли Apple будет к ним обращаться, потому что считается, что технологии компании не настолько совершенны, как у TSMC.

Независимо от того, какая компания или компании в конечном итоге будут производить чипы Apple в США и Европе, это все равно интересный шаг, учитывая, что в последние годы компания потихоньку абстрагируется от производственных мощностей Китая (спасибо ковиду, который нарушил цепочки поставок).