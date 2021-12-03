Никакой революции: опубликовано первое «живое» фото задней панели флагманского Xiaomi 12

Но вот, наконец-то, китайские интернет-инсайдеры опубликовали первый «живой» снимок грядущего смартфона Xiaomi. И, судя по нему, никакой революции ждать не стоит. Тот же блок основной камеры напоминает смесь такового у Xiaomi Mi 11 и OnePlus Nord 2.

Отметим, что фотография также показала, что в Xiaomi 12 отсутствует телеобъектив. И это согласуется с прежними утечками, согласно которым данный модуль станет отличительной особенностью Pro-версии аппарата.