Никакой революции: опубликовано первое «живое» фото задней панели флагманского Xiaomi 12

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Никакой революции: опубликовано первое «живое» фото задней панели флагманского Xiaomi 12Зато теперь мы наконец-то узнали, как будет выглядеть долгожданный смартфон
Уже в этом месяце Xiaomi представит свой новый флагман — Xiaomi 12. Несмотря на это, до сих пор в сети не было ни одной реальной фотографии устройства — одни лишь концепты, да «размышления на тему».
Но вот, наконец-то, китайские интернет-инсайдеры опубликовали первый «живой» снимок грядущего смартфона Xiaomi. И, судя по нему, никакой революции ждать не стоит. Тот же блок основной камеры напоминает смесь такового у Xiaomi Mi 11 и OnePlus Nord 2.
Отметим, что фотография также показала, что в Xiaomi 12 отсутствует телеобъектив. И это согласуется с прежними утечками, согласно которым данный модуль станет отличительной особенностью Pro-версии аппарата.
Напомним, что анонс Xiaomi 12, а также Xiaomi 12X ожидается уже 28 декабря 2021 года.
Источник: MyDrivers