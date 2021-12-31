Никогда такого не было, и вот опять: флагманские Xiaomi 12 теряют до 40% производительности из-за перегрева процессора

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Никогда такого не было, и вот опять: флагманские Xiaomi 12 теряют до 40% производительности из-за перегрева процессораВозможно, это касается и младшей модели
Как стало известно, новые флагманы Xiaomi 12 Pro сильно перегреваются, несмотря на усовершенствованную систему охлаждения. Причиной эксперты называют установленный в них процессор Snapdragon 8 Gen1.
Многие технологические издания уже отмечали, что новый чип всерьёз нагревает смартфоны, из-за чего падает производительность. В отношении Xiaomi 12 Pro был проведён стресс-тест CPU Throttling Test, в котором флагман показал слабые результаты. Частота падает более чем на 40% от изначальных показателей. Среднее значение — 210 GIPS, что даже ниже результата Xiaomi Mi 11.
Отмечается, что при длительной работе смартфон не тормозит, но и не выдаёт максимальной скорости. Если запускаются тяжёлые игры, сначала держатся 60 к/с, но через 15–30 минут начинаются просадки. В зависимости от требований игры средняя частота кадров составляет 51–53 кадра в секунду, а температура корпуса — 43–44,4 градусов.
Источник: Gizchina