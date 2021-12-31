Никогда такого не было, и вот опять: флагманские Xiaomi 12 теряют до 40% производительности из-за перегрева процессора

Отмечается, что при длительной работе смартфон не тормозит, но и не выдаёт максимальной скорости. Если запускаются тяжёлые игры, сначала держатся 60 к/с, но через 15–30 минут начинаются просадки. В зависимости от требований игры средняя частота кадров составляет 51–53 кадра в секунду, а температура корпуса — 43–44,4 градусов.