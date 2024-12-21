Никогда такого не было, и вот опять: POCO C75 5G и Redmi A4 5G - один смартфон

Опубликовано 21 декабря 2024, 16:301 мин.
Никогда такого не было, и вот опять: POCO C75 5G и Redmi A4 5G - один смартфонСравнение двух телефонов
POCO C75 5G и Redmi A4 5G оказались одним и тем же смартфоном. POCO C75 5G, недавно представленный в Индии, выглядит и представляет собой почти то же, что и Redmi A4 5G. Оба телефона имеют одинаковый дизайн, оба оснащены 6,88-дюймовым IPS LCD дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5 160 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Внутри оба телефона работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и имеют 4 ГБ оперативной памяти. Основное различие заключается в объеме памяти.
© Xiaomi
POCO C75 поставляется с 64 ГБ памяти, в то время как Redmi A4 предлагает два варианта: 64 ГБ и 128 ГБ. В комплект поставки POCO также входит зарядное устройство мощностью 33 Вт, в отличие от Redmi A4, который оснащен менее мощным зарядным устройством на 18 Вт.
Ценовая политика также отличает эти два устройства. Цена POCO C75 5G составляет 7 999 INR (9 710 рублей) за модель с 4 ГБ + 64 ГБ, в то время как Redmi A4 5G начинается с 8 499 INR (10 320 рублей) за базовую модель и доходит до 9 499 INR (11530 рублей) за версию с 128 ГБ. POCO продает C75 исключительно онлайн, в то время как Xiaomi предлагает Redmi A4 и в “офлайн” формате.