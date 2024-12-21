Никогда такого не было, и вот опять: POCO C75 5G и Redmi A4 5G - один смартфон

Сравнение двух телефонов

POCO C75 5G и Redmi A4 5G оказались одним и тем же смартфоном. POCO C75 5G, недавно представленный в Индии, выглядит и представляет собой почти то же, что и Redmi A4 5G. Оба телефона имеют одинаковый дизайн, оба оснащены 6,88-дюймовым IPS LCD дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5 160 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Внутри оба телефона работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и имеют 4 ГБ оперативной памяти. Основное различие заключается в объеме памяти.