Nikon сворачивает заводы про производству камер из-за фотовозможностей современных смартфонов

Планы компании подтвердили официальные представители. Nikon также признала, что продажи камер падают из-за улучшения фотовозможностей смартфонов.

Nikon не перестанет производить фотоаппараты окончательно. Производство с отечественного предприятия она перенесёт в Таиланд. Компания обещает, что качество продукции будет поддерживаться на прежнем уровне. Кроме того, Nikon продолжит производить некоторые компоненты камер и датчики для сферы здравоохранения и других отраслей. В будущем Nikon закроет ещё два завода в префектурах Ямагата и Фукусима.

СМИ также сообщили, что чистый убыток Nikon в 2020 финансовом году составил $314 млн.