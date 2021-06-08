Nikon сворачивает заводы про производству камер из-за фотовозможностей современных смартфонов

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Nikon сворачивает заводы про производству камер из-за фотовозможностей современных смартфоновВ Японии всё закрывается
Стало известно, что компания Nikon намерена прекратить производство корпусов фотоаппаратов в Японии к концу 2021 года. Причина тут простая — камеры в смартфонах стали слишком хороши.
Планы компании подтвердили официальные представители. Nikon также признала, что продажи камер падают из-за улучшения фотовозможностей смартфонов.
Nikon не перестанет производить фотоаппараты окончательно. Производство с отечественного предприятия она перенесёт в Таиланд. Компания обещает, что качество продукции будет поддерживаться на прежнем уровне. Кроме того, Nikon продолжит производить некоторые компоненты камер и датчики для сферы здравоохранения и других отраслей. В будущем Nikon закроет ещё два завода в префектурах Ямагата и Фукусима.
СМИ также сообщили, что чистый убыток Nikon в 2020 финансовом году составил $314 млн.