Ночной режим *Instagram стал доступен на Android, но лишь для «избранных»

«Ночной режим» использует такие приемы, как объединение нескольких фотографий с разными уровнями экспозиции, чтобы осветлить темные изображения. Этот процесс требует от пользователя неподвижности в течение нескольких секунд, пока камера снимает и объединяет фотографии.

В настоящее время ночной режим поддерживается на Pixel 6 и более новых моделях, а также на Samsung Galaxy S24 Ultra, Flip 6 и Fold 6.

Ожидается, что к ним присоединятся и другие устройства, пишут СМИ.

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