Опубликовано 19 декабря 2024, 15:001 мин.
Ночной режим *Instagram стал доступен на Android, но лишь для «избранных»Доступен на некоторых телефонах Android
Новый ночной режим *Instagram хоть и появился на Android, но использует API Camera Extensions, что делает его доступным лишь на некоторых устройствах Google Pixel и Samsung Galaxy. Функция, предназначенная для съемки четких изображений в условиях недостаточной освещенности, активируется автоматически. Пользователи увидят значок луны рядом со вспышкой, когда режим будет доступен.
«Ночной режим» использует такие приемы, как объединение нескольких фотографий с разными уровнями экспозиции, чтобы осветлить темные изображения. Этот процесс требует от пользователя неподвижности в течение нескольких секунд, пока камера снимает и объединяет фотографии.
В настоящее время ночной режим поддерживается на Pixel 6 и более новых моделях, а также на Samsung Galaxy S24 Ultra, Flip 6 и Fold 6.
Ожидается, что к ним присоединятся и другие устройства, пишут СМИ.
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