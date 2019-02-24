Nokia 210 стал самым доступным телефоном с интернетом

Он предлагает форм-фактор моноблока с кнопочной клавиатурой, камеру, магазин приложений и браузер Opera Mini. Телефон оснащается 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA, FM-радио, светодиодным фонариком, аккумулятором ёмкостью 1020 мАч. Размеры составляют 120,8 х 53,49 х 13,81 мм, а вес — 82 грамма.

Nokia 210 поступит в продажу со следующей недели по цене всего 35 долларов в чёрном, красном и сером цветовых вариантах.