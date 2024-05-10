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Телефоны
Опубликовано 10 мая 2024, 07:30
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Nokia 3210 снова в строю: культовый телефон вернулся к 25-летнему юбилею

Взяли бы?
Неповторимый силуэт Nokia 3210 возвращается и покоряет тех, кто жаждет более простой технологической жизни. HMD, нынешние управляющие брендом Nokia, вновь выпустили этот смартфон, чтобы воспользоваться растущей тенденцией «цифрового детоксикации», возвращения к менее сложным устройствам, за £74.99.
Nokia 3210 снова в строю: культовый телефон вернулся к 25-летнему юбилею
© Ferra

Переосмысленный 3210 сохранил классические элементы дизайна. В нем по-прежнему присутствует легендарная игра «змейка» — любимое развлечение миллионов. Однако в этом обновлении появились такие современные удобства, как 2-мегапиксельная камера и возможность подключения к сети 4G, и все это по доступной цене 74,99 фунта стерлингов.

Nokia 3210 снова в строю: культовый телефон вернулся к 25-летнему юбилею

© HMD

«Nokia 3210 снова на вершине глобального бума смартфонов», — заявляет Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу HMD. Он позиционирует телефон не просто как базовое устройство, а как «активный помощник в достижении цифрового благополучия»: Потребители стремятся сбалансировать свое экранное времяпрепровождение с помощью «цифровой детоксикации», пишут в компании. В основе Nokia 3210 лежит «простота».

Эксперт по мобильным телефонам Бен Вуд поддерживает это мнение, подчеркивая непреходящее наследие телефона: «Оригинальный Nokia 3210 занимает особое место в сердцах многих потребителей… Это идеальный продукт для современной эпохи, учитывая его богатое наследие и культовый дизайн».

Источник:mirror
Автор:Максим Многословный
Теги:
#телефон
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#Nokia