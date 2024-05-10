Nokia 3210 снова в строю: культовый телефон вернулся к 25-летнему юбилею

«Nokia 3210 снова на вершине глобального бума смартфонов», — заявляет Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу HMD. Он позиционирует телефон не просто как базовое устройство, а как «активный помощник в достижении цифрового благополучия»: Потребители стремятся сбалансировать свое экранное времяпрепровождение с помощью «цифровой детоксикации», пишут в компании. В основе Nokia 3210 лежит «простота».

Эксперт по мобильным телефонам Бен Вуд поддерживает это мнение, подчеркивая непреходящее наследие телефона: «Оригинальный Nokia 3210 занимает особое место в сердцах многих потребителей… Это идеальный продукт для современной эпохи, учитывая его богатое наследие и культовый дизайн».