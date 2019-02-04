Nokia 6.2 (2019) засветился на качественном видео

В сети появился качественный ролик со смартфоном Nokia 6.2 (2019), который пока не был представлен HMD Global официально. Рендеры созданы членами известной группы Concept Creator — для них это не первая работа подобного рода, в прошлом они уже выкладывали изображения смартфонов, готовящихся к скором релизу.

На видео показано, что модель Nokia 6 2019 года сможет похвастаться новым дизайном с «дырявым» дисплеем — в экране будет сделан точечный вырез под фронтальную камеру. На задней панели расположена двойная камера с оптикой Zeiss и сканер отпечатков пальцев. Также видны несколько цветовых вариантов смартфона и логотип программы Android One на корпусе.