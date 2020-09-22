Nokia анонсировала 5G-смартфон с четверной камерой

Nokia 8.3 5G оснащён экраном диагональю 6,8 дюйма и разрешением FullHD+. Основная камера тут состоит из датчиков на 64 Мп, 12 Мп, 2 Мп и 2 Мп (датчик глубины и макрокамера). Фронталка получила 24-Мп сенсор. Устройство может снимать видео в режиме экшн-камеры. Также есть режим киносъёмки: пользователь может добавлять различные эффекты и настраивать камеру так, чтобы ролик получился кинематографичным.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 765G. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Из коробки Nokia 8.3 5G поставляется с Android 10, но обновится позже на Android 11. Смартфон выпускается в версиях с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти и 6 ГБ + 64 ГБ.

Предзаказы на Nokia 8.3 5G открылись сегодня в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Версия смартфона 8/128 ГБ будет стоить 49 990 рублей. В подарок при оформлении заказа можно получить наушники Nokia BH-605 и чехол Clear Case.