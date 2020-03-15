Nokia без шума выпустила новый дешёвый телефон

Информация о новинке появилась на официальном сайте HMD. Nokia C2, по сути, является продолжением аппарата начального уровня Nokia C1. Точная стоимость телефона пока неизвестна, но она точно будет меньше $100.

Итак Nokia C2 получил довольно большой 5,7-дюймовый экран разрешением HD+. Смартфон имеет фронтальную камеру на 5 Мп, и датчик с аналогичным разрешением на задней панели. Работает устройство на не самом мощном процессоре частотой 1,4 ГГц. Nokia C2 оснастили 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти (можно расширить до 64 ГБ).

Устройство может работать в сетях 4G. Поддерживает его аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Есть 3,5-мм разъём для наушников.