Nokia делает ставку на тонкие смартфоны с круглой камерой

Профильный ресурс NokiaPowerUser опубликовал подборку качественных рендеров готовящегося к выпуску смартфона Nokia 7.2, который пока не был представлен официально компанией HMD Global.

Рендеры взяты у различных ритейлеров, предлагающих чехлы для будущей новинки. Также источник подтвердил, что более простая модель Nokia 6.2 получит такой же дизайн. Как видно на изображениях, Nokia 7.2 получил очень тонкий корпус. Также выделяется круглый модуль основной камеры.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 6.2 и 7.2 оснащаются 6,3-дюймовыми дисплеями или даже больше, основными камерами на 48 Мп. Аппаратной основой должен стать процессор Snapdragon 660.

Официальный анонс Nokia 7.2 и 6.2 ожидается на презентации HMD Global, которая пройдёт перед открытием выставки IFA 2019 в Берлине.