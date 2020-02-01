Nokia готовит к выходу недорогой смартфон с необычной четверной камерой

Из твита Блэсса ясно, что смартфон будет выпущен в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Такой вариант будет предлагаться в США всего за $180 (около 11 500 рублей). Продажи модели, кстати, начнутся 4 марта. Nokia, вероятно, анонсирует её 23 февраля, перед открытием выставки MWC 2020.

Что касается внешнего вида смартфона, то спереди он выглядит достаточно тривиально — вырез в экране под фронтальную камеру и довольно толстые рамки. На задней же панели расположилась необычная четверная камера в круглом модуле. Характеристики её пока неизвестны.