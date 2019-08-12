Nokia готовит к выпуску «Звёдного Лорда» и «Сорвиголову»

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Nokia, пока не представленных производителем официально. Согласно последним сообщениям, компания HMD Global вскоре представит сразу два смартфона — под кодовыми названиями Daredevil и Starlord в честь супергероев вселенной Marvel.
Подробности о Daredevil или «Сорвиголове» уже появлялись в базе данных бенчмарка Geekbench. Предположительно, это модель Nokia 7.2 с 48-мегапиксельной камерой, процессором Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти.
Starlord или «Звёздный Лорд» должен оказаться более бюджетным. Согласно базе данных Geekbench, он оснащается 3 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Ближайшая презентация Nokia ожидается 5 сентября к открытию выставки IFA 2019, которая пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине.