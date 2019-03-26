Nokia готовит смартфон в новом дизайне и с 48-Мп камерой

В приглашении упоминается пара основных особенностей. Судя по всему, Nokia X71 станет наследником Nokia 8.1 и по слухам был известен под названием Nokia 8.1 Plus.

В приглашении подтверждается, что смартфон получит 48-мегапиксельную основную камеру. Также упоминается широкоугольный модуль с охватом 120 градусов, видимо он станет вторым во тройной камере. Третим должен стать датчик глубины или телефотомодуль.

Nokia X71 станет первым смартфоном Nokia с тройной камерой и с датчиком 48 Мп. Также ожидается, что он первым из смартфонов бренда получит «дырявый» дисплей с фронтальной камерой, врезанной прямо в него. Диагональ составит 6,22 дюйма.