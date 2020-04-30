Nokia может перевыпустить телефон четырёхлетней давности

В 2016 году Microsoft объявила о продаже мобильного подразделения Nokia компании HMD Global. Так Nokia 150 стал первым телефоном, который был представлен после сделки.

Теперь инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) сообщил в Twitter, что HMD Global намерена перевыпустить легендарную модель. Сейчас она проходит под модельным номером TA-1235. Также утверждается, что компания представит и обновлённую версию другого телефона Nokia 125. Его модельный номер — TA-1253.

О технических характеристиках новинок информации нет. Но можно предположить, что это будут довольно простые мобильные телефоны.