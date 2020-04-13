Nokia может выпустить флагманский смартфон с пятью камерами и датчиком на 108 Мп

Nokia 9 PureView был выпущен в прошлом году и стал смартфоном с одним из самых необычных наборов камер. Тем не менее, нельзя сказать, что устройство совершило революцию в мобильной съёмке. Nokia решила исправить проблемы модели 9 PureView и пересмотреть пентакамеру в новом устройстве. В частности, бренд избавит её от технологии Light.

Кроме того, камере Nokia 9.3 PureView пророчат основной датчик на 64 Мп, а ещё модуль с ультраширокоугольной оптикой и разрешением 108 Мп. Также смартфон получит оптическую стабилизацию изображения.

Дебют Nokia 9.3 PureView ожидается в августе или сентябре этого года.