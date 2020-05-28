Nokia начала продавать в России свой самый дешёвый смартфон 2020 года

Nokia 1.3 оснащён дисплеем диагональю 5,71 дюйма, работает на процессоре Qualcomm 215, имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, который позволяет держать заряд весь день. На смартфоне также есть кнопка для быстрого доступа к помощнику Google Ассистент.

Стоит отметить, что на Nokia 1.3 также есть приложение для съёмки Google Camera Go, которое проверяет, сколько места осталось на смартфоне и помогает удалить ненужное.

Из пресс-релиза компании следует, что устройство уже доступно для покупки в интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru по цене 5990 рублей.