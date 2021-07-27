Nokia обновила легендарный телефон 6310

У старой Nokia 6310 был крошечный экран разрешением всего 96×65 точек, возможность хранить лишь 150 текстовых сообщений, три предустановленных игры, время работы до пяти часов в режиме разговора. Что же предложит обновлённая модель?

Теперь у Nokia 6310 есть закруглённый экран диагональю 2,8 дюйма, увеличенные кнопки, камера на 0,3 Мп, поддержка двух SIM-карт. Телефон также сохранил приятные опции: у него съёмный аккумулятор на 1150 мАч, есть радио и «Змейка» для любителей ностальгировать. В режиме разговора новая Nokia 6310 способна проработать до 19,45 часа, а при ожидании продержится до 21,7 дня.

Стоимость обновлённой Nokia 6310 составляет 4490 рублей.