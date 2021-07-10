Nokia обвинила Oppo в незаконном присвоении технологий

Телефоны
Сегодня в 12:26
Nokia обвинила Oppo в незаконном присвоении технологийУ первой компании есть много патентов
Nokia подала против Oppo заявления о нарушении патентных прав. Патенты касаются технологий подключения, интерфейсов и функций безопасности.
Жалобы затрагивают как SEP-патенты, так и не-SEP патенты. Nokia написала заявления для рынков Европы и Азии.
В 2018 году Oppo и Nokia подписали многолетнее лицензионное соглашение, однако оно уже потеряло свою силу. Nokia утверждает, что Oppo отказалась продлевать контракт, но при этом продолжила использовать изобретения первой компании. Nokia решила разбираться с нарушением законным путём, однако считает, что всё ещё можно использовать более конструктивный способ разрешения ситуации.
Стоит отметить, что у Nokia довольно много патентов, и она подписала лицензионные соглашения также с Samsung, Apple, LG, Lenovo и даже Blackberry.