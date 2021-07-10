Nokia обвинила Oppo в незаконном присвоении технологий

Жалобы затрагивают как SEP-патенты, так и не-SEP патенты. Nokia написала заявления для рынков Европы и Азии.

В 2018 году Oppo и Nokia подписали многолетнее лицензионное соглашение, однако оно уже потеряло свою силу. Nokia утверждает, что Oppo отказалась продлевать контракт, но при этом продолжила использовать изобретения первой компании. Nokia решила разбираться с нарушением законным путём, однако считает, что всё ещё можно использовать более конструктивный способ разрешения ситуации.

Стоит отметить, что у Nokia довольно много патентов, и она подписала лицензионные соглашения также с Samsung, Apple, LG, Lenovo и даже Blackberry.