Nokia полностью обновила модельную линейку смартфонов
Nokia
Представлены три линейки смартфонов — X, G и C. Nokia X20 можно назвать самой продвинутой моделью. Она оснащена процессором Snapdragon 480 — не самая мощная платформа, но имеет поддержку 5G. Этот смартфон выйдет с Android 11 из коробки и будет ещё три года получать обновления на новые версии ОС.
Также Nokia X20 получил экран диагональю 6,67 дюйма, основную камеру с четырьмя датчиками — на 64 Мп, 5 Мп (ультраширик), 2 Мп (сенсор глубины) и 2 Мп (макро). В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4470 мАч.
Ещё в серию входит модель Nokia X10. В ней вместо 64-Мп датчика в основной камере используется 48-Мп сенсор.
Смартфон Nokia G10 получил характеристики чуть слабее и обновляться будет только два года вместо трёх. У него установлен экран поменьше — 6,5 дюйма и тройная камера (13 Мп + 2 Мп + 2 Мп). Аппарат работает с 4G. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5050 мАч, благодаря чему может продержаться до трёх дней на одном заряде. В качестве аппаратной основы тут выступает процессор MediaTek G25 (его позиционируют как игровой чипсет для доступных моделей).
Модель Nokia G20, как и старшие новинки, может похвастаться четверной основной камерой на 48 Мп.
Модель Nokia C20 — бюджетный вариант. Она работает под управлением облегчённой версии Android 11 (Go edition). Операционная система будет получать только обновления безопасности в течение двух лет. Аппарат располагает всего 2 ГБ оперативной памяти, одной основной камерой на 5 Мп, такой же фронтальной, съёмным аккумулятором на 3000 мАч, поддерживает разблокировку по лицу. Устройство подойдёт, например, школьникам.
Смартфон Nokia X20 с объёмом памяти 8/128 ГБ оценён в 31 990 рублей. По предзаказу в течение апреля стоит дешевле — 27 990 рублей. Цены и даты предзаказа Nokia X10 будут объявлены позже.
Nokia G20 в версии 4/64 стоит 13 990 рублей. По предзаказу предлагается за 12 990 рублей. Nokia G10 с 4/64 ГБ доступна для предзаказа в фирменном интернет-магазине по цене 11 990 рублей с беспроводными наушниками в подарок.
И наконец Nokia С20 в версиях 2/16 и 2/32 Б оценён в 7490 рублей и 7990 рублей соответственно.