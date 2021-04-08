Nokia полностью обновила модельную линейку смартфонов

Представлены три линейки смартфонов — X, G и C. Nokia X20 можно назвать самой продвинутой моделью. Она оснащена процессором Snapdragon 480 — не самая мощная платформа, но имеет поддержку 5G. Этот смартфон выйдет с Android 11 из коробки и будет ещё три года получать обновления на новые версии ОС.

Также Nokia X20 получил экран диагональю 6,67 дюйма, основную камеру с четырьмя датчиками — на 64 Мп, 5 Мп (ультраширик), 2 Мп (сенсор глубины) и 2 Мп (макро). В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4470 мАч.

Ещё в серию входит модель Nokia X10. В ней вместо 64-Мп датчика в основной камере используется 48-Мп сенсор.