Nokia представила бюджетные смартфоны с большими аккумуляторами

Модель Nokia 2.4 оснащена экраном диагональю 6,5 дюйма, процессором MediaTek Helio P22 и батареей ёмкостью 4500 мАч. Смартфон работает под управлением Android 10 из коробки, но позже обновится до Android 11.

Основная камера Nokia 2.4 состоит из датчиков на 13 Мп и 2 Мп (сенсор глубины), а фронтальная — из 5-Мп датчика. Смартфон выйдет в двух версиях: 2 ГБ + 32 ГБ и 3 ГБ + 64 ГБ.