Nokia представила бюджетные смартфоны с большими аккумуляторами
Модель Nokia 2.4 оснащена экраном диагональю 6,5 дюйма, процессором MediaTek Helio P22 и батареей ёмкостью 4500 мАч. Смартфон работает под управлением Android 10 из коробки, но позже обновится до Android 11.
Основная камера Nokia 2.4 состоит из датчиков на 13 Мп и 2 Мп (сенсор глубины), а фронтальная — из 5-Мп датчика. Смартфон выйдет в двух версиях: 2 ГБ + 32 ГБ и 3 ГБ + 64 ГБ.
Nokia
Вторая модель Nokia 3.4 имеет экран поменьше — 6,39 дюйма. В качестве аппаратной основы у неё выступает Snapdragon 460. Камера у смартфона в отличие от первой модели тройная: 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Селфи-камера представлена 8-Мп датчиком. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Этот смартфон выйдет только в одном варианте — с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть чип NFC для бесконтактной оплаты.
С сегодняшнего дня открываются предзаказы на Nokia 2.4 в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru. Версия 2/32 ГБ будет стоить 9 990 рублей, а версия 3/64 ГБ — 10 990 рублей. Модель Nokia 3.4 уже тоже можно заказать в Mobileshop.nokia.ru. Его стоимость составит 13 990 рублей.