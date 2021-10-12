Nokia представила бюджетный смартфон с двухдневным временем работы

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720p). В экран врезана селфи-камера на 8 Мп. Также есть сканер отпечатков пальцев сбоку и распознавание по лицу.

Nokia G300 работает на процессоре Snapdragon 480 5G, имеет 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон получил 64 ГБ хранилища, но его можно расширить. Он идёт с Android 11 из коробки.

На задней панели смартфона размещено три камеры — на 16 Мп, 5 Мп (ультраширик) и 2 Мп. Камера поддерживает ночной режим и другие функции.

Nokia обещает, что устройство сможет держать заряд два дня. Оно оснащено батареей ёмкостью 4470 мАч.

Пока неясно, приедет ли смартфон в другие страны кроме США.