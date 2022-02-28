Nokia представила новые бюджетные и надёжные смартфоны

Модель C21 оснащена основной камерой на 8 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, процессором Unisoc SC9863a, экраном диагональю 6,5 дюйма, батареей на 3000 мАч. Смартфон Nokia C21 Plus выйдет в двух версиях — с батареей 4000 мАч, которая держит заряд до двух дней, и с батареей 5050 мАч, работающей до трёх дней без подзарядки. У этой модели уже предусмотрена двойная основная камера 13 Мп.