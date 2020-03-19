Nokia представила новый сверхбюджетный смартфон со съёмным аккумулятором

Построено устройство на бюджетном относительно новом процессоре Snapdragon QM215. Он специально рассчитан на аппараты с Android Go. Оперативной памяти у телефона тоже немного — 1 ГБ. Постоянной — 16 ГБ.

Экран у Nokia 1.3 достаточно большой — 5,71 дюйма. В нём есть вырез для селфи-камеры, разрешение которой кстати составляет 5 Мп. Основная камера 8-мегапиксельная.

Аппарат может работать в сетях LTE. Съёмный аккумулятор у него получил ёмкость 3000 мАч.

Кроме этого аппарата, Nokia также представила модель 5310. Это совсем простой кнопочный телефон, предназначенный для связи и прослушивания музыки.

Устройства выйдут в ближайшее время.