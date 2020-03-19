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Сегодня 20:00
Nokia представила новый сверхбюджетный смартфон со съёмным аккумулятором
А ещё кнопочный музыкальный «мобильник»
Помимо модели 5.3, бренд Nokia представил новый сверхбюджетный смартфон со съёмным аккумулятором — Nokia 1.3. Он работает под управлением Android Go (десятой версии).
Построено устройство на бюджетном относительно новом процессоре Snapdragon QM215. Он специально рассчитан на аппараты с Android Go. Оперативной памяти у телефона тоже немного — 1 ГБ. Постоянной — 16 ГБ.
Экран у Nokia 1.3 достаточно большой — 5,71 дюйма. В нём есть вырез для селфи-камеры, разрешение которой кстати составляет 5 Мп. Основная камера 8-мегапиксельная.
Аппарат может работать в сетях LTE. Съёмный аккумулятор у него получил ёмкость 3000 мАч.
Кроме этого аппарата, Nokia также представила модель 5310. Это совсем простой кнопочный телефон, предназначенный для связи и прослушивания музыки.
Устройства выйдут в ближайшее время.
Nokia