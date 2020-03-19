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Сегодня 20:00
Nokia представила смартфон с 5G и улучшенным качеством съёмки видео
Ждём его в фильме про Бонда
И наконец Nokia представила сегодня смартфон с 5G и улучшенным качеством съёмки видео. Согласно ранним слухам, эта модель должна появиться в новом фильме про Джеймса Бонда.
Смартфон называется Nokia 8.3. Он получил оптику Zeiss в составе четырёхсенсорной камеры. Главный датчик у неё 64-мегапиксельный. Есть и ультраширокоугольный сенсор. Фронтальная камера у аппарата 25-мегапиксельная. Nokia обещает, что устройство может снимать ролики отличного качества даже при плохом освещении.
Смартфон оснащён ярким дисплеем PureDisplay с диагональю 6,81 дюйма. Разрешение у него FullHD+.
Работает устройство на процессоре Snapdragon 765G, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Поддерживает microSD, есть 3,5-мм разъём и кнопка-сканер отпечатков пальцев.
Точную дату выхода в Nokia не назвали, как и цену. Ожидать смартфон стоит в третьем квартале 2020 года.