Nokia представила смартфон с 5G и улучшенным качеством съёмки видео

Смартфон называется Nokia 8.3. Он получил оптику Zeiss в составе четырёхсенсорной камеры. Главный датчик у неё 64-мегапиксельный. Есть и ультраширокоугольный сенсор. Фронтальная камера у аппарата 25-мегапиксельная. Nokia обещает, что устройство может снимать ролики отличного качества даже при плохом освещении.

Смартфон оснащён ярким дисплеем PureDisplay с диагональю 6,81 дюйма. Разрешение у него FullHD+.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 765G, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Поддерживает microSD, есть 3,5-мм разъём и кнопка-сканер отпечатков пальцев.

Точную дату выхода в Nokia не назвали, как и цену. Ожидать смартфон стоит в третьем квартале 2020 года.