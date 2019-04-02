Nokia представила смартфон X71 с дырявым экраном

Компания HMD Global представила сегодня в Тайване смартфон X71. Модель относится к среднему уровню, но получила такие особенности, как экран с точечным вырезом под фронтальную камеру и основную камеру на 48 Мп.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2316 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной основной камерой 48+8+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C (USB 2.0) и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 157,19 х 76,45 х 7,98 мм, а вес — 180 граммов. Смартфон работает под управлением чистой операционной системы Android 9.0 Pie.

Nokia X71 доступна в чёрном цветовом исполнении по цене порядка 388 долларов. Продажи в Тайване начнутся 10 апреля 2019 года.