Nokia привезла в Россию один из самых дешёвых смартфонов

Nokia обещает, что смартфон сможет держать заряд до двух дней. Кроме того, ему будут приходить обновления безопасности в течение двух лет. Устройство работает под управлением Android 11 (Версия Go). Поддерживает работу в сетях 4G.

Nokia C01 Plus оснащён HD-экраном, прочным корпусом из поликарбоната и с рамой из металлического сплава внутри, восьмиядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Смартфон уже доступен для предзаказа в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru в синем и фиолетовом цветах. Стоимость его составляет 6490 рублей. В комплекте к устройству прилагается прозрачный чехол.