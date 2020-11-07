Nokia привезёт в Россию один из самых дешёвых смартфонов 2020 года

В прошлом году HMD представила Nokia C1 — бюджетный смартфон под управлением операционной системы Android Go. У него был компактный 5,45-дюймовый дисплей. А стоит смартфон каких-то 50 евро.

Nokia C1 Plus под номером TA-1312 получит такой же экран разрешением HD+ и фронтальную камеру на 5 Мп. Основную камеру должны оснастить тем же датчиком. Также ожидается процессор частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Питать устройство будет аккумулятор на 2500 мАч.

C1 Plus выйдет в конце этого месяца в красном и синем цветах. Напомним, в базу данных ЕЭК попадают все устройства, которые будут продаваться в России.