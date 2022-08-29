Nokia решила окончательно уйти из РФ

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Nokia решила окончательно уйти из РФНу, а чего вы ожидали
Сегодня новая волна массовых уходов из России. Сначала производитель телеком-оборудования Ericsson заявил, что закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, затем Dell и Logitech подтвердили, что тоже сворачивают свои бизнесы. Теперь окончательно уходит и Nokia.
Финская компания заявила, что избавится от большинства из своих российских бизнесов до конца года. Nokia обещает освободить все свои офисы в стране. Официальное присутствие компании в РФ продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».
Nokia также пообещала оказать финансовую поддержку всем своим российским сотрудникам.