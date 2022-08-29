Nokia решила окончательно уйти из РФ

Ну, а чего вы ожидали

Сегодня новая волна массовых уходов из России. Сначала производитель телеком-оборудования Ericsson заявил, что закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, затем Dell и Logitech подтвердили, что тоже сворачивают свои бизнесы. Теперь окончательно уходит и Nokia.