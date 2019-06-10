Nokia сделает названия смартфонов понятными

Смартфоны Nokia получат более понятную схему наименований. Об этом рассказал Пранав Шрофф (Pranav Shroff), главный по смартфонами Nokia с компании HMD Global, в интервью профильному ресурсу Gadgets360 на недавнем запуске смартфона Nokia 2.2 в Индии.

Шрофф признал, что существующие названия смартфонов Nokia только запутывают покупателей. Особенно он недоволен моделями серии Plus. В будущем таких смартфонов в портфолио компании станет заметно меньше, если они не пропадут совсем.

Шрофф пообещал сделать модельную линейку проще и не такой запутанной. Точных сроков запуска новой схемы названий для смартфонов Nokia он не назвал.