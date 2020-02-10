Nokia скоро перевыпустит старую популярную модель

Nokia N9 была выпущена в 2011 году. Она стала первым телефоном компании под управлением новой операционной системы MeeGo. Аппарат имел процессор ARM Cortex A8 с тактовой частотой 1000 MHz, а также 1 ГБ оперативной памяти.

Китайские СМИ заявляют, что возрождённое устройство будет называться Nokia N9 Remastered Edition. Они даже поделились его рендерами. Это не официальные изображения, но вполне может оказаться, что дизайнеры недалеки от истины.