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Nokia скоро перевыпустит старую популярную модель
Легендарный телефон на MeeGo
Ещё в прошлом году появились слухи, что финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, планирует перевыпустить старую популярную модель Nokia N9. Теперь китайские источники подтвердили информацию: похоже, перевыпуск может состояться уже скоро.
Nokia N9 была выпущена в 2011 году. Она стала первым телефоном компании под управлением новой операционной системы MeeGo. Аппарат имел процессор ARM Cortex A8 с тактовой частотой 1000 MHz, а также 1 ГБ оперативной памяти.
Китайские СМИ заявляют, что возрождённое устройство будет называться Nokia N9 Remastered Edition. Они даже поделились его рендерами. Это не официальные изображения, но вполне может оказаться, что дизайнеры недалеки от истины.
Журналисты предположили, что новинку могут представить на Mobile World Congress 2020. Если, конечно, выставку не отменят.