Nokia во второй раз перенесла выход флагманского смартфона Nokia 9 PureView

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9 PureView, пока не представленном HMD Global официально. Информацией поделился пользователь Twitter под ником Nokia_Leaks.

По данным источника, HMD представит Nokia 9 PureView на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Сама HMD пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Ранее сообщалось о задержке с выпуском Nokia 9 PureView до начала 2019 года. Модель представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Также ему приписывают OLED-дисплей без вырезов с разрешением Quad HD+, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4150 мАч. 3,5-мм разъёма для наушников, скорее всего, не будет.