Nokia возродит смартфон 2011 года на новой операционной системе

Финская HMD Global строит планы возродить легендарный смартфон Nokia N9 на новой операционной системе KaiOS. Об этом стало известно на выставке CES 2019, которая прошла с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

На стенде Google с устройствами с поддержкой голосового помощника Google Assistant был замечен смартфон, удивительно похожий на Nokia N9, рядом с недорогим JioPhone и Nokia 8110 4G. Все три модели работают на операционной системе KaiOS.

Напомним, Nokia N9 стал первым смартфоном на операционной системе MeeGo. Он был выпущен в 2011 году. В прошлом HMD Global уже возродила такие культовые модели, как Nokia 8110 и 3310. Вполне возможно, что теперь пришёл черёд и Nokia N9.