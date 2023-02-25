Nokia выпустила новые бюджетные телефоны с автономностью 3 дня

20:34, 25 февраля 2023
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Nokia выпустила новые бюджетные телефоны с автономностью 3 дняNokia C32 и Nokia C22
Сегодня Nokia выпустила два новых доступных телефона — Nokia C32 и Nokia C22. Они отличаются хорошей автономностью.
Фото: Nokia
Обе модели имеют степень защиты IP52 от пыли и водяных брызг. Оснащены 6,5-дюймовыми ЖК-дисплеями HD+ со слегка изогнутым стеклом. Ещё одна общая черта — батарея ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Компания утверждает, что смартфоны способны проработать без зарядки до трёх дней. Срок службы батареи увеличен за счёт алгоритмов. У модели Nokia C32 также есть 50-Мп камера. У Nokia C22 — 13-Мп основная камера и 2-Мп макросенсор.
Цены на Nokia C32 начинаются со 129 евро (около 10 тысяч рублей по актуальному курсу). На Nokia C22 — со 109 евро (около 9000 рублей).