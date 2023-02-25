Nokia выпустила новые бюджетные телефоны с автономностью 3 дня

Обе модели имеют степень защиты IP52 от пыли и водяных брызг. Оснащены 6,5-дюймовыми ЖК-дисплеями HD+ со слегка изогнутым стеклом. Ещё одна общая черта — батарея ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Компания утверждает, что смартфоны способны проработать без зарядки до трёх дней. Срок службы батареи увеличен за счёт алгоритмов. У модели Nokia C32 также есть 50-Мп камера. У Nokia C22 — 13-Мп основная камера и 2-Мп макросенсор.