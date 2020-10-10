Nokia выпустила новый кнопочный телефон в стиле легендарной модели 2007 года

Как можно догадаться по названию, новшеством в телефонах стала поддержка 4G. Также модели поддерживают VoLTE и технологию HD для звонков.

Корпуса обоих телефонов сделаны из поликарбоната. Nokia 215 4G и 225 4G имеют функцию FM-радио, светодиодный фонарик и слот под microSD.

Nokia 225 4G также оснащён VGA камерой на задней панели. По сравнению с Nokia 215 4G данная модель имеет преимущество в виде более энергоэффективного процессора.