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Nokia выпустила новый кнопочный телефон в стиле легендарной модели 2007 года
Похож на Nokia 6300
Nokia представила в Китае две модели кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Последняя внешностью напоминает легендарную модель 2007 года Nokia 6300.
Nokia 6300
Как можно догадаться по названию, новшеством в телефонах стала поддержка 4G. Также модели поддерживают VoLTE и технологию HD для звонков.
Корпуса обоих телефонов сделаны из поликарбоната. Nokia 215 4G и 225 4G имеют функцию FM-радио, светодиодный фонарик и слот под microSD.
Nokia 225 4G также оснащён VGA камерой на задней панели. По сравнению с Nokia 215 4G данная модель имеет преимущество в виде более энергоэффективного процессора.
Телефон Nokia 215 4G предлагается в двух цветах — чёрном и зелёном. Стоимость его составляет около $43. Nokia 225 4G оценён в $52 и продаётся в чёрном, синем и золотом цветах.