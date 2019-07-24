Nokia выпустила современные кнопочные телефоны

HMD Global представила две модели Nokia 220 4G и Nokia 105. Первая — это версия с поддержкой 4G телефона, выпущенного в 2014 году. А вторая — обновлённая версия устройства 2017 года.

Nokia 220 4G имеет маленький экран диагональю 2,4 дюйма и с разрешением 160 х 120 пикселей. Оперативной памяти у него 16 МБ, а встроенной — 24 МБ. Работает телефон под управлением операционной системы Smart Feature. Между прочим, в ней есть предустановленные приложения Facebook и Twitter, а ещё FM-радио. Оснащён аппарат аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который может поддерживать автономность до 27 дней в режиме ожидания. Цена Nokia 220 4G составила 39 евро (около 2740 рублей).

Экран Nokia 105 ещё меньше — 1,77 дюйма с тем же разрешением. Работает под управлением Nokia Series 30+. Имеет 4 МБ оперативной и столько же флэш-памяти. Аккумулятор у него ёмкостью 800 мАч, держит заряд до 25 дней в режиме ожидания. Стоит Nokia 105 каких-то 13 евро (около 913 рублей).