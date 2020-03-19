Nokia выпустила свой ответ на самую популярную модель Xiaomi

Nokia 5.3 получила экран диагональю 6,55 дюйма и разрешением HD+. В дисплее есть отверстие под фронтальную камеру. Она, кстати, 8-мегапиксельная.

Основная камера, как мы уже говорили, получила четыре датчика. Главный — на 13 Мп (f/1.8), второй — на 2 Мп, третий — на 5 Мп (ультраширокоугольный) и четвёртый — на 2 Мп (макро). У Redmi Note 8T, который признали самым продаваемым Android-смартфоном в 2019 году, надо признать, характеристики камеры получше.

Nokia 5.3 работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm, выполненном по 11-нм техпроцессу. Предлагается в двух вариантах: 4 ГБ + 64 Гб и 3 ГБ + 64 ГБ. Аккумулятор у смартфона имеет ёмкость 4000 мАч, поддерживается 10-ваттная зарядка. Есть NFC, 3,5-мм разъём, разблокировка по лицу и сканер отпечатков пальцев.

Смартфон должен поступить в продажу во втором квартале 2020 года. Сколько он будет стоить, пока неизвестно.